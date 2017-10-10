الجيش الإيراني: حان الوقت لتلقين الأمريكيين دروسًا جديدة

حذّر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، مسعود جزائري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من الاستمرار في تهديد بلده.

ونقلت وكالة “الطلبة” للأنباء عن جزائري، وهو أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، قوله: “يبدو أن إدارة ترامب لا تفهم سوى كلمات الوعيد، وتحتاج لبعض الصدمات لتفهم المعني الجديد للقوة في العالم”.

وأضاف: “حان الوقت لتلقين الأمريكيين دروسًا جديدة”.