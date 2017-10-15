هل سيفوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في 2020؟

أعرب كبير الخبراء الاستراتيجيين السابق للبيت الأبيض، ستيفن بانون، عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمكن من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستقام في العام 2020.

ونقلت شبكة التلفزيون الأميركية “ABC News” عن بانون قوله” إن “ترامب سيفوز بـ 400 من أصل 538 صوتًا لكبار الناخبين في العام 2020.”

واعتبر المستشار الاستراتيجي السابق أن فوز ترامب في الانتخابات السابقة كان مدفوعًا بـ “انتفاضة الشعوبيين، والقوميين، والمحافظين المستمرة”.

وتعتمد الانتخابات الرئاسية الأمريكية على نظام الانتخاب غير المباشر، فالمواطنون لا يختارون الرئيس اختيارًا مباشرًا، بل يختارون مندوبين لهم في المجمع الانتخابي، وعددهم 538 عضوًا يقررون من هو الرئيس الجديد، والذي يحتاج فوزه إلى الفوز بأغلبية 270 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات.

وكبار الناخبين (أو الهيئة الانتخابية) يُعيّنهم الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وعندما يفوز مرشح جمهوري في ولاية من الولايات فهذا يعني أن الناخبين الجمهوريين الكبار في هذه الولاية هم الذين سيكون لهم الحق في التصويت، غير أنهم غير مُلزمين بالتصويت لصالح مرشحهم، ويمكنهم اختيار مرشح آخر أو الامتناع عن التصويت.

وحصل دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أقيمت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على 304 أصوات من أصوات الناخبين الكبارفي 29 ولاية أمريكية، في حين حصلت منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون على 227 صوتًا.