برلماني إيراني يطالب بلاده بالكف عن معاداة إسرائيل

طالب عضو برلماني إيراني، من التيار الإصلاحي، اليوم الأحد، المسؤولين في بلاده بالكف عن مناصبة العداء لإسرائيل، والحديث عن تدميرها، معتبراً أن مثل هذه التصريحات ساهمت بزيادة حدّة العداء الدولي ضد إيران.

وقال النائب نقيب زادة، خلال مقابلة مع صحيفة “آرمان” الإيرانية:” أنتقد خطاب المسؤولين العسكريين في إيران بسبب إصرارهم على مناصبة إسرائيل العداء”.

وأضاف أن “كل البرامج الصاروخية، والعسكرية، والنووية، يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا دون ضجيج وحساسية، ومن ذلك تخصيب اليورانيوم في البرازيل، وألمانيا”.

وأشار النائب الإيراني إلى أن الدول الأوروبية تدرك جيداً أن إيران لن توجّه صواريخها باتجاه دولهم، لكن تصرفات بعض المتطرفين في الداخل الإيراني هي التي ساعدت في توسيع نطاق العداء الدولي ضد البلاد”.

واعتبر أن وضع شعارات عبرية على بعض الصواريخ الباليستية ليس أكثر من استغلال يزيد رقعة العداء الدولي لإيران والنظام.

وفي مطلع مارس/آذار 2016، أطلق الحرس الثوري، في سياق مناورات تدريبية، صواريخ كتب عليها باللغة العبرية المقولة الشهيرة لمؤسس النظام آية الله الخميني:”إسرائيل جرثومة سرطانية يجب أن تزول من الوجود”.

وكان المرشد آية الله علي خامنئي قال في 10 سبتمبر/ أيلول 2015، إن إيران ستزيل إسرائيل من الوجود خلال الـ 25 عاماً المقبلة.

وردّ خامنئي في كلمة له أثناء استقبال شعبي، على تصريحات إسرائيلية أعربت عن الاطمئنان حيال إمكانيات إيران في الأعوام الـ25 المقبلة، فقال: “أقول لهم: إنكم لن تشهدوا هذه الأعوام بإذن الله، و لن يبقى حتى ذلك الحين شيء اسمه إسرائيل.. لن يبقى شيء من هذا الكيان في تلك الفترة”.