أمريكا تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران “في الوقت الحالي”

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة ترامب تريد التوصل لرد “متناسب” لتصرفات طهران على المسرح العالمي.

وأضافت بقولها “أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق، لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف”، مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة ودعمها للإرهاب.

وأضافت هيلي لقناة “إن.بي.سي” التلفزيونية، أن السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وتابعت أن “ما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع طهران في العام 2015، ووصفها بأنها “نظام متطرف”.

وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله.

كما اتهم ترامب إيران بدعم “الإرهاب”، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي”.