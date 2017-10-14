فرنسا تدعو الكونغرس الأمريكي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

المصدر: ا ف ب

دعت فرنسا، السبت، الكونغرس الأمريكي إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة استعدادها لإجراء مناقشات صعبة مع طهران، حول مواضيع أخرى مثل برنامجها الصاروخي أو دورها الإقليمي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، “نأمل بقوة أن لا يعيد الكونغرس النظر في الاتفاق، كونه يتحمل الآن مسؤولية انهياره المحتمل، بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، طالبًا من الكونغرس سد الثغرات الخطيرة في النص”.

وكان ترامب أعلن في كلمته التي ألقاها، الجمعة، عن القرارات التي اتخذت بشأن البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق بشأنه الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، أن واشنطن تحتاج إلى استراتيجية شاملة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال رايان: إن إجراءات إيران ازدادت سوءًا بعد توقيع الاتفاق النووي.

من جهتها، هددت طهران بالرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال ألغت الاتفاق، أو فرضت عقوبات جديدة ضدها.