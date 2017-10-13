زلزال قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية‎

المصدر: ا ف ب

وقع زلزال بقوة 2.9 درجات، اليوم الجمعة، قبل الفجر قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية حيث كانت بيونغ يانغ أجرت في الـ 3 من أيلول/سبتمبر أكبر اختبار لها حتى الآن.

لكنّ خبراء في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الهزة التي وقعت الساعة الـ 01,41 (16,41 ت غ الخميس) على عمق زهاء 5 كيلومترات، لم تنتج عن نشاط بشري.

وتم تحديد مركز الزلزال شمال موقع اختبار بونغي-ري، وفقا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال المعهد إن الزلزال “وقع في منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية السابقة”، مضيفا “لا يمكننا أن نحدد” ما إذا كانت الهزة طبيعية أو مردّها إلى نشاط بشري.

إلا أن وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قالت على موقعها على الإنترنت إن “التحليلات حددت أنه زلزال طبيعي ونعتقد أنه لم يتسبب بأي ضرر”.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية جديدة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.