الإمارات تعلن إنهاء مهمة سفير الدولة غير المقيم لدى كوريا الشمالية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، أنها وضعت الآليات التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص جمهورية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي وخاصة القرارين 2371 و2375 .

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها تتطلع لتضافرجهود المجتمع الدولي للتصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية والذي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات بصفتها عضوا فاعلا ومسؤولا في الأسرة الدولية ستقوم بدورها كاملا وضمن الشرعية الدولية نحو تطبيق إرادة المجتمع الدولي.

وفي هذا الإطار تعلن وزارة الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ دولة الإمارات لإجراءات إضافية تعزز من العمل الجماعي للمجتمع الدولي في هذا الصدد وتشمل: (إيقاف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني جمهورية كوريا الشمالية وإيقاف إصدار تراخيص جديدة لأي شركات كورية شمالية).

كما قررت إنهاء مهمة سفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشمالية وإنهاء مهمة سفير بيونغ يانغ غير المقيم لدى دولة الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإجراءات التي تعلن عنها دولة الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي لتعزيز الإرادة الدولية والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين .