أردوغان مستعطفًا واشنطن: نرفض التضحية بشريك في “الناتو” مقابل سفير

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية الخلاف بين أنقرة والولايات المتحدة على السفير الأمريكي لدى بلاده، معتبرًا أن واشنطن تضحي بعلاقاتها مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان لحكام أقاليم محلية في أنقرة: “دعوني أكون واضحًا تمامًا.. الشخص الذي تسبب في ذلك هو السفير الأمريكي”.

وأضاف مستعطفًا واشنطن: “من غير المقبول أن تضحي الولايات المتحدة بشريك استراتيجي في حلف الناتو من أجل سفير لا يعرف حدوده”.

وأردف أردوغان أن الولايات المتحدة تخبئ في قنصليتها باسطنبول مشتبها به على صلة برجل الدين المعارض لحكمه فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي.

وختم أردوغان بأن تركيا متمسكة بموقفها بتعليق منح تأشيرات دخول ردا على خطوة مماثلة من جانب واشنطن لإصدار التأشيرات في تركيا.