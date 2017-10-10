بالفيديو.. أردوغان يستسلم للنوم بمؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني

لم يتمالك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه بسبب الإنهاك والتعب حتى غلب عليه النعاس والنوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني بوروشينكو أمس الاثنين في العاصمة كييف.

وظهر أردوغان خلال المؤتمر الصحفي وهو يتثاءب عدة مرات قبل أن يستسلم للنوم لبرهة من الزمن، أثناء كلمة الرئيس الأوكراني الذي حاول إيقاظ أردوغان من خلال تنبيهه بالنقر على الطاولة أثناء حديثه.

وبدا بووشينكو منزعجا من عدم مبالاة نظيره التركي لحديثه، الذي ترافقه ترجمة باللغة التركية، لم يستمع أردوغان لأي منهما بسبب النعاس الشديد.

وغادر الرئيس التركي أمس الاثنين، العاصمة الأوكرانية كييف بعد ختام زيارة رسمية استمرت يوما واحدا، التقى خلالها كبار المسؤولين الأوكرانيين.