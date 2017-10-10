ترامب يعلن هذا الأسبوع استراتيجيته حيال إيران

ذكر البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن هذا الأسبوع “استراتيجية عامة بشأن إيران” تشمل ما إذا كان سيقر بعدم التزام طهران بالاتفاق الدولي الذي يحد من أنشطة برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما سيقر به ترامب حول التزام إيران بالاتفاق والاستراتيجية العامة التي ستتبعها الإدارة الأمريكية معها “سيلعن ذلك هذا الأسبوع”.

وكان مسؤول كبير بالإدارة قال الأسبوع الماضي إن ترامب، الذي وصف الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست بأنه “محرج”، من المتوقع أن يعلن أنه سيشهد بعدم التزام إيران بالاتفاق قبيل انتهاء مهلة في 15 أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أيضا أن يصنف ترامب الحرس الثوري، القوة الأمنية الإيرانية الأكثر نفوذا، منظمة إرهابية في إطار الاستراتيجية الجديدة.

ويتهم ترامب إيران بدعم الإرهاب ويقول إن اتفاق 2015 لا يفعل ما يكفي لمنعها من حيازة أسلحة نووية. وتقول إيران إنها لا تسعى لحيازة هذه الأسلحة وتنحي باللائمة في نمو الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية على سياسات الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.