ليبرمان: الجيش اللبناني أصبح جزءًا من منظومة “حزب الله”

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الجيش اللبناني فقد استقلاليته وأصبح “جزءًا لا يتجزأ من منظومة حزب الله”.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ليبرمان قوله: إن “الحرب المقبلة في الشمال ستكون على جبهة واحدة، سوريا ولبنان سويًا، لا نتحدث عن حزب الله وحده، حزب الله، ونظام الأسد وعملاء نظام الأسد، والجيش اللبناني أصبحوا منظومة واحدة”.

وتابع ليبرمان، في تصريحات أدلى بها أمام جنود إسرائيليين، في مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب بمناسبة عيد “العرش” اليهودي: “علينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل”، معتبرا أن الحقائق الجديدة “تفرض تحديات جديدة علينا. أريد من أعدائنا في الطرف الآخر أن يفكروا مليًا في أي خطوة يقومون بها ضد دولة إسرائيل، كي لا نضطر إلى استخدام كل قوتنا وكل قدراتنا”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، “نوجه جلّ جهودنا لمنع حرب جديدة، ولكن في الشرق الأوسط الجديد فإن التقديرات التي كنا نعرفها سابقًا، مثل الإمكانية الضئيلة، باتت ببساطة غير ذات صلة، فكل شيء من الممكن أن يتغير بين لحظة وأخرى ومن اليوم إلى الغد”.

وأكد أن “كل شيء يجب أن يستند إلى حقيقة أن علينا أن نكون مستعدين لمناورة جدية ولا توجد مناورة دون نيران قوية”.