فرنسا تعلن أنها لن تعترف بـ”استقلال كتالونيا” في حال إعلانه من جانب واحد

أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، أنها لن تعترف بإقليم كتالونيا في حال إعلان استقلاله عن إسبانيا من جانب واحد.

وقالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة الفرنسية نتالي لوازو، في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الإثنين: “في حال سيحدث إعلان الاستقلال من جانب واحد، فلن نعترف به”.

ودعت الوزيرة الفرنسية كافة الأطراف إلى الحوار، وأكدت أن أول نتيجة ستحدث في حال إعلان استقلال كتالونيا هو خروج الإقليم من الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخو، عقب الاستفتاء، على أن فرنسا تدعم الوحدة الدستورية لإسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم “البرانيس الشرقية” الواقع جنوبي فرنسا والمعروف باسم “كتالونيا الشمالية”، يقطنه قرابة 470 ألف نسمة، وله روابط قوية مع سكان إقليم كتالونيا الإسباني.

ومن المنتظر أن يعرض ” كارلس بيغديمونت” رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، غدًا الثلاثاء، نتائج الاستفتاء على البرلمان المحلي في الإقليم.

وتخطط الحكومة المحلية إلى إعلان الاستقلال بعد 48 ساعة من عرض النتائج على البرلمان.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، في حين تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”.

ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات حكم ذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة، جرندة، لاردة، وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.