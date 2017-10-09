اعتقال صهر نواز شريف في المطار عقب عودته من قطر

أوقفت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، محمد صفدار صهر رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف، في مطار إسلام أباد، عقب عودته من قطر.

ويأتي قرار التوقيف بأمر من محكمة مكافحة الفساد، على أن يمثل أمام المحكمة اليوم.

وبحسب المشاهد التي نشرتها وسائل إعلام باكستانية تظاهر عدد من داعمي نواز شريف حول السيارة، وكان برفقة صفدار عقيلته مريم نواز شريف، التي غادرت بعد توقيف زوجها إلى مقر إقامتها.

وفي يوليو/تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان شريف من منصبه كرئيس للوزراء، وقالت إنه “غير مؤهل لمنصبه” على خلفية فضيحة تُعرف بـ”وثائق بنما” لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

وقضت المحكمة العليا في يوليو/تموز بأن شريف تصرف بطريقة غير جديرة بالثقة بسبب عدم إعلانه عن تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات عام 2013.

وأمرت المحكمة -أيضا- بفتح قضايا فساد ضد شريف وأفراد عائلته،عقب التحقيقات في تسريبات “وثائق بنما” عام 2016، مرتبطة بامتلاك ابنائه لشركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي.

ويصرّ شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.