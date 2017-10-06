ماذا قصد ترامب بعبارة “الهدوء الذي يسبق العاصفة”؟

اكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقول: “سترون”، عندما سُئل عما كان يقصده عندما قال إن اجتماعًا لقادة عسكريين في البيت الأبيض الليلة الماضية هو “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وأدلى ترامب بالتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض “سارا ساندرز” توضيح ما كان يقصده ترامب.

كما نفت المتحدثة أنه كان يمزح، عندما سُئلت: هل كان الرئيس “يعبث مع الصحافة؟”.

وقالت ساندرز:”أعتقد أن لدينا بعض القضايا العالمية المهمة، وأعتقد أن كوريا الشمالية وإيران ما زالا فاعلين سيّئين، والرئيس شخص يبحث دائمًا عن سبل لحماية الأمريكيين”.

وأدلى ترامب بالتصريح خلال التقاط صور قبل مأدبة عشاء مع قادة عسكريين أمريكيين وزوجاتهم، وعقب المأدبة اجتمع الرئيس الأمريكي بالقادة العسكريين لبحث قضايا إيران، وكوريا الشمالية، وأفغانستان، والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.