هربت 3 فتيات إلى سوريا لتزويج ابنها بداعش.. الحكم على “الجدة الجهادية” الفرنسية 10 سنوات

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة اليوم الجمعة بالسجن عشر سنوات على امرأة فرنسية بعد أن سافرت إلى سوريا، حيث كان ابنها يحارب في صفوف تنظيم داعش، كما أقنعت 3 شابات صغيرات وساعدتهم بالسفر إلى سوريا لإيجاد زوجة لنجلها.

وألقي القبض على كريستين ريفيير (51 عاما)، التي أطلق عليها المحققون لقب “الجدة الجهادية”، في 2014 بعد ثلاث زيارات لسوريا قالت إن الهدف منها قضاء وقت مع ابنها خشية أن يقتل.

وقال القاضي لدى إعلان القرار إن ريفيير أظهرت “التزاما ثابتا” بدعم تنظيم داعش وساهمت في تعزيز التنظيم من الناحية اللوجيستية.

وقال القاضي “لم تحاولي إقناع ابنك بالعدول عن ذلك بل على العكس فإنك شجعتيه على ما يبدو”.

ويعتقد المحققون أن تايلر فيلوس ابن ريفيير ترقى في مناصب تنظيم الدولة ليقود مجموعة من المتحدثين باللغة الفرنسية.

وألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2015 في تركيا، وهو مسجون حاليا في فرنسا، ويشتبه في أنه كان على صلة بالشبكة التي خططت ونفذت هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في باريس التي قتل فيها 130 شخصا.

ويأتي الحكم بعد أسبوع من إدانة أم لثلاثة أبناء بتمويل “الإرهاب” عقب إرسالها أموالا للخارج إلى ابنها المتشدد الذي سافر فيما بعد للقتال في سوريا، وصدر حكم بسجنها عامين.