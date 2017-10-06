هبوط طائرة عسكرية روسية اضطراريًا في سوريا

هبوط طائرة عسكرية روسية اضطراريًا في سوريا

المصدر: رويترز

أعلنت وكالة الإعلام الروسية ،نقلاً عن وزارة الدفاع ، إن طائرة هليكوبتر عسكرية روسية من طراز مي-28 في سوريا هبطت اضطرارياً نتيجة عطل فني.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة القول: “إن أفراد الطاقم لم يصبهم سوء”.

وأفادت أنباء بأن الطائرة كانت ترافق هليكوبتر عسكرية روسية أخرى ،مي-8، تقل عدداً من المراقبين الروس للإشراف على وقف لإطلاق النار.

وقال تنظيم داعش، في وقت سابق الجمعة 6 تشرين أول/اكتوبر، إنه أسقط هليكوبتر روسية جنوبي بلدة الشيخ هلال في ريف حماة.

ونُقل عن الجيش الروسي قوله إنه تم فحص الطائرة مي-28 بعد هبوطها الاضطراري، ولا يوجد ما يدل على إطلاق النار عليها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فريق إنقاذ أجلى طاقم الطائرة بسلام إلى قاعدة جوية بعد هبوطها.

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