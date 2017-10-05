هجوم جديد على وسائل الإعلام.. ترامب يقترح أن يحقق مجلس الشيوخ بتقارير الصحفيين

المصدر: ا ف ب

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أن يقوم المشرّعون بالتحقيق في عمل الصحفيين، وذلك في آخر هجوم له على وسائل الإعلام.

وقال ترامب في تغريدة له على “تويتر”: “لمَ لا تنظر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في شبكات الأخبار الزائفة في بلادنا لمعرفة أسباب هذا الكم المختلق و الزائف من أخبارنا “.

ويشير ترامب بذلك إلى لجنة في مجلس الشيوخ قالت الأربعاء إنها لا تزال تحقق في تدخل روسي في حملة الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب العام 2016.

وكثيرًا ما يهاجم ترامب ما يعتبره تغطية صحفية غير متوازنة، ويستخدم هجماته ضد وسائل الإعلام لحشد مؤيديه.

وآخر هجماته تسبب بها تقرير لشبكة “إن بي سي” الإخبارية، والذي ذكر أن وزير الخارجية “ريكس تيلرسون” فكر في الاستقالة من إدارة ترامب في وقت سابق هذا العام، ووصف علنًا الرئيس ترامب بـ”الأبله”.

وكتب ترامب على “تويتر” :”ريكس تيلرسون لم يهدّد أبدًا بالاستقالة، هذه أخبار زائفة نشرتها “إن.بي.سي.نيوز”، إنها أخبار ومعايير صحفية منحطّة، ولا تأكيد من جانبي”.