الرئيس الأفغاني: معظم القوات الأجنبية يمكن أن ترحل خلال 4 سنوات

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه يعتقد أن معظم القوات الأجنبية سيكون بإمكانها الرحيل “في غضون 4 سنوات” ومع ذلك أشاد بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاحتفاظ بقوات في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وردا على سؤال عن الوقت الذي يعتقد أن قوات حلف شمال الأطلسي يمكن أن ترحل خلاله، قال غني لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “في غضون 4 سنوات نعتقد أن قواتنا الأمنية ستكون قادرة على الاضطلاع بمهامها المنصوص عليها في الدستور والمتمثلة في أن تكون بيدها وحدها السلطات المشروعة”.

ومع ذلك أشاد الرئيس الأفغاني بقرار ترامب بأن تعتمد مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان على “الظروف الميدانية وليس الجداول الزمنية التعسفية”.

وانسحبت معظم القوات الأمريكية وقوات التحالف نهاية 2014 وبعد انسحابها واجهت القوات الأفغانية صعوبات جمة لمواجهة متشددي طالبان وظهور تنظيم داعش في البلاد.

ومنذ ذلك الوقت عادت القوات الأجنبية لتقدم المزيد من الدعم للقوات الأفغانية، وفي أغسطس/آب أعلن ترامب خطة لإرسال الآلاف من الجنود الأمريكيين وجنود التحالف لتقديم الاستشارات والمساعدة للأفغان، بما في ذلك توجيه المزيد من الضربات الجوية.

وفي 2016 تعهد حلف شمال الأطلسي ودول التحالف بتمويل القوات الأفغانية حتى 2020 على الأقل في حدود نحو4 مليارات دولار في العام.

وفي اجتماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، قال قادة عسكريون كبار إنهم يتوقعون وجودا عسكريا طويلا في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: “بالتأكيد يمكن أن يكون لنا مستشارون هناك على مدى 10 سنوات من الآن”.