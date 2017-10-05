شاهد كيف احتفل سلطان بروناي الثري بعيد جلوسه الـ 50 على العرش (صور)

احتفل سلطان بروناي، حسن البلقية، بالذكرى الخمسين لجلوسه على العرش، اليوم الخميس، حيث سار بعربة مذهبة في شوارع بلاده متجهًا إلى القصر الذهبي في مراسم تقليدية.

ولوح عشرات الآلاف من مؤيديه بعلم البلاد واصطفوا بالشوارع وهتفوا له، عندما كان يمر بعربة سحبها العشرات من رعاياه.

ووراء هذه الواجهة الفاحشة، يحكم السلطان البلاد بقبضة من حديد حيث تمتاز البلاد بالملكية المطلقة وتفتقر إلى انتخابات وصحافة حرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت الاحتفالات بالأمس مع حسن البلقية، الذي كان يرتدي الزي الرسمي الأصفر المرصع بالذهب، ورافقته زوجته صالحة، برفقة حراس الشرف في قصره، قبل أن يقوموا بتحية الزوجين الملكيين.

وتستمر الاحتفالات حتى يوم غد الجمعة، وسيحضر زعماء جنوب شرق آسيا وملوك الشرق الأوسط مأدبة للاحتفال بمرور خمسين عاما على حكمه للبلاد.

وقال المنظمون إن من بين الضيوف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق وزعيم ميانمار أونج سان سو كيى والرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرت.

وتعد بروناي، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، واحدة من أكثر الدول ثراء في العالم بفضل احتياطيات النفط والغاز الوفيرة.

ويعتبر السلطان حسن البلقيه من أثرياء العالم، إذ ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية في نشرة لها عام 2008 حول أغنى ملوك العالم، أن قيمة ثروته تقدر بـ 20 مليار دولار أمريكي.