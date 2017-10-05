صحيفة إيرانية: أردوغان لا يمكن أن يكون حليفًا لطهران

قالت صحيفة “خراسان” الإيرانية إن “أردوغان لا يمكن الوثوق به، ولا يمكن أن يكون حليفاً لطهران، بسبب مواقفه المتذبذة”.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الخميس، سلطت خلاله الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران الأربعاء، التي التقى خلالها الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي وتناولت مواضيع مختلفة منها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن “توجه أردوغان نحو طهران لتشكيل جبهة موحدة في المنطقة، الهدف منه القلق الذي تعيشه أنقرة بسبب استفتاء إقليم كردستان العراق”.

وقال إن “المنهجية التي اتبعها أردوغان في اعتماد المنافسة الدينية ضد إيران كونها دولة شيعية، أدت إلى ظهور تنظيم داعش وتدمير البنية التحتية للعراق وسوريا، وبعد أن أصبح أكراد العراق وتنظيم داعش يهددان تركيا، لجأ أردوغان إلى طهران للتشاور وتقديم المساعدة”.

وأضافت الصحيفة الإيرانية أن “أردوغان لم ينجح في سياسته في سوريا والعراق، وألحق خسائر بتركيا والمنطقة”.