استقبال مرتبك لأردوغان في إيران (فيديوغراف)

أظهر وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الأربعاء، لإيران ارتباكًا في المستقبلين الإيرانيين، والذين كان على رأسهم وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعة مدار، ربما بسبب انخفاض مستوى التمثيل.

وبدا الارتباك منذ البداية في الاستقبال، ما أظهر عدم الرضى في وجه أردوغان، الذي رفض مماشاة الوزير الإيراني على البساط الأحمر، بل وحتى النظر إليه، بحسب فيديو نشرته وكالات رسمية.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والتجارة والداخلية والثقافة.

وسيلتقي أردوغان كلًا من الرئيس حسن روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي في إطار الزيارة.

ومن المقرر أن يترأس أردوغان وروحاني اجتماع التعاون التركي الإيراني .

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بجوانبها كافة ، والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ملفا سورية والعراق.