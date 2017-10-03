فيسبوك: 10 ملايين مستخدم أمريكي شاهدوا إعلانات اشترتها روسيا

قالت شركة فيسبوك إن نحو عشرة ملايين شخص في الولايات المتحدة شاهدوا إعلانات تبث الانقسام السياسي على موقعها للتواصل الاجتماعي، وإن روسيا اشترت هذه الإعلانات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي وبعدها، ولم يسبق أن أعلنت الشركة مثل هذا التقدير.

وقالت فيسبوك، في بيان، إنها استخدمت أسلوب قياس حاسوبيًا لتقدير عدد الذين شاهدوا واحدًا على الأقل من الإعلانات التي اشترتها روسيا وعددها ثلاثة آلاف، وأضافت أن 44 في المئة من الإعلانات شوهدت قبل الانتخابات، بينما شوهدت 56 في المئة منها بعد ذلك.

وفجرت الإعلانات غضبًا على فيسبوك وعلى روسيا في الولايات المتحدة، منذ كشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم عنها الشهر الماضي. ونفت موسكو أي صلة لها بالإعلانات.

وطالب البعض بتشديد القيود التنظيمية على فيسبوك، وعرض الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرج الإطار العام لخطوات تعتزم الشركة اتخاذها لردع الحكومات عن إساءة استخدام الشبكة الاجتماعية.

وفي وقت سابق أمس قالت فيسبوك إنها تعتزم تعيين أكثر من ألف شخص لمراجعة الإعلانات وضمان استيفائها للشروط، في إطار جهود لردع روسيا وغيرها من الدول عن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات دول أخرى.