“داعش” يهدد بتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا وأوروبا وأمريكا

هدد تنظيم ،داعش، بتنفيذ هجمات إرهابية بالولايات المتحدة، وكندا، وروسيا، وأستراليا، وعدة دول أوربية بينها فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، حسب موقع أمريكي.

وذكر موقع “ميليتري تايم” الأمريكي، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن رسالة كشف عنها معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط “ميمري”، تضمنت مطالبة “داعش” للمسلمين بالابتعاد عن الأماكن العامة في الدول المستهدفة.

وجاء في نص الرسالة التي وصلت إلى المعهد ،الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، عبر تطبيق “تيليغرام”: “هذه الأماكن مستهدفة” من قِبل عناصر “داعش”.

وفي تصريحات للموقع الأمريكي، قال فريق عمل “ميمري” إن “التحذير يعكس حساسية التنظيم تجاه الاتهامات التي توجه إليه بالتسبب في مقتل المسلمين عند مهاجمة الأماكن العامة”.

وأضاف: “يعتقد التنظيم أن تحذيره سيعفيه من المسؤولية حال التسبب في وفيات بين صفوف المسلمين مستقبلًا”.

وحتى الساعة 21.25 ت.غ، لم تنشر الحسابات الموالية لـ”داعش”، التي اعتادت أن تتداول منشوراته، الرسالة التي تحدث عنها الموقع.

ويواجه “داعش” خسائر فادحة في سوريا والعراق، إذ خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها.