“الطاقة الذرية” تدق ناقوس الخطر بشأن نووي كوريا الشمالية

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، من أن كوريا الشمالية حققت تقدمًا سريعًا في تطوير الأسلحة.

وقال أمانو، اليوم الجمعة، إن “سادس وأكبر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، تظهر أن بيونغ يانغ حققت تقدمًا سريعًا في تطوير الأسلحة، وتمثل تهديدًا جديدًا”.

وأضاف أمانو خلال حديثه للصحفيين عقب اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا، خلال زيارة لسول: “الأهم في الوقت الحالي هو أن يتحد المجتمع الدولي”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دنفورد، حذر الثلاثاء الماضي، من أن قدرة كوريا الشمالية على ضرب العمق الأمريكي “مسألة وقت، وستتمكن من ذلك خلال فترة قصيرة”.

وشدد على أن بلاده “عليها التعامل مع كوريا الشمالية، كما لو أنها قادرة على ضرب الداخل الأمريكي، حتى وإن لم تصل تلك المرحلة بعد”.