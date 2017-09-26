روسيا تجري مفاوضات “غير علنية” مع كوريا الشمالية

كشف رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تقوم بعمل غير علني مع كوريا الشمالية بهدف تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال “أوليانوف”، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخوض مفاوضات مع كوريا الشمالية حول حل القضية: “مثل هذا العمل يجري تنفيذه عبر قنواتنا، وهو غير علني لأسباب واضحة، ونسعى -على أقل تقدير-إلى دفع الوضع نحو اتجاه مقبول”.

وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية ستطلقان، يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، في موسكو، مشاورات على مستوى الدبلوماسيين حول تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية الرسمية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إن “مشاورات حول قضايا التسوية الكورية ستبدأ يوم 29 سبتمبر في موسكو بمشاركة سفير روسيا للمهمات الخاصة أوليغ بورميستروف”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن ذكر مصدر من سفارة كوريا الشمالية لدى روسيا، في حديث للوكالة ذاتها، في وقت سابق اليوم، أن وفدًا لدبلوماسيين من خارجية كوريا الشمالية، برئاسة رئيس قسم أمريكا الشمالية في الوزارة “تشفي سون هي” سيصل إلى موسكو الثلاثاء بدعوة من بورميستروف.

وبدأت “بيونغ يانغ” تطوير أسلحة نووية العام 1950، إلا أن التجارب النووية والصواريخ الباليستية تكثفت خلال فترة حكم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ العام 2006، اثنتان منها في آخر 3 أسابيع، كما أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية.