طلعات المراقبة الجوية تزيد التوتر بين موسكو وواشنطن

طلبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من الولايات المتحدة التراجع عن مواجهة محتملة بشأن طلعات المراقبة الجوية العسكرية قبل نشوب جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة.

واتهمت الولايات المتحدة، روسيا بخرق ما تسمى “اتفاقية الأجواء المفتوحة” التي تهدف إلى بناء الثقة بين جيشي البلدين، فيما قالت واشنطن إنها تعتزم اتخاذ إجراءات ضد موسكو.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، يوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات ستتضمن فرض قيود على الطلعات الجوية العسكرية الروسية فوق الأراضي الأمريكية ردا على ما قالت إنه منع روسي لرحلات المراقبة الأمريكية فوق منطقة “كالينينغراد” العسكرية على “بحر البلطيق“.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، اليوم، إن موسكو سترد على أي قيود أمريكية جديدة. وقالت “لم يلغِ أحد مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية”.