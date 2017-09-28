رئيسة وزراء تايلند “الهاربة” ليست في دبي

قال مصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إن رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا كانت في دبي، لكنها توجهت إلى لندن يوم 11 سبتمبر/ أيلول، قبل أيام من الحكم عليها بالسجن غيابيا في قضايًا فساد.

وجاءت تصريحات المصدر بعد أن قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند إن ينجلوك، التي أطاح بها منذ ثلاث سنوات، موجودة في دبي إثر هروبها الشهر الماضي خشية سجنها في قضية تتعلق ببرنامج لدعم الأرز بلغت قيمة خسائره مليارات الدولارات.

وكان رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان-أوتشا قال اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء السابقة، ينغلوك شيناواترا، موجودة حاليا في دولة الإمارات.

وصرح برايوت للصحفيين: “هي في دبي”، مضيفا أن وزارة الخارجية التايلاندية تتابع موقعها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه “سيتعين على الشرطة الآن المضي قدما والتنسيق مع وزارة الخارجية والإنتربول”.

وقضت المحكمة العليا في تايلاند، أمس الأربعاء، غيابيا بسجن رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا خمس سنوات لإدانتها بالتقصير في إدارة برنامج لدعم الأرز.

وقال مساعدون إن شيناواترا هربت من تايلاند خشية صدور حكم قاس ضدها.

وكانت شيناواترا فرت الشهر الماضي إلى دبي، حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، منزلاً فخمًا.