السجن 5 سنوات غيابيًا لرئيسة وزراء تايلاند السابقة

المصدر: أ ف ب

حكمت محكمة في تايلاند، اليوم الأربعاء، غيابيًا، على رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة، ينغلوك شيناوترا، بالسجن 5 سنوات، ما يجعل عودتها للسياسة أمرًا غير مرجح ما دام العسكريون يحكمون البلاد.

وكانت شيناوترا فرت في آب/اغسطس الماضي من بلادها هربًا من محاكمة اعتبرت “مسيسة”.

وقال قاضٍ في المحكمة العليا في تصريح صحافي: “اعتبرت المحكمة أنها مذنبة وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات”.

ولم تشاهد المسؤولة السابقة، التي أطيح بحكومتها في 2014 بأيدي العسكريين، منذ 25 آب/اغسطس 2017، وهو التاريخ الذي كان يفترض أن تمثل فيه أمام المحكمة العليا للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضدها بتهمة “الاهمال” في برنامج دعم لمزارعي الأرز.

وحُكم على متهمين اثنين آخرين في القضية آخر آب/اغسطس بالسجن لفترة طويلة أحدهما وزير التجارة السابق بونسونغ تيريابيرون، الذي نال حكما بالسجن 42 عامًا.

وبحسب مصدر في حزب المسؤولة السابقة ومصدر عسكري، فإن شيناوترا التحقت بشقيقها تاكسين رئيس الوزراء الأسبق المقيم في دبي.

وقال مصدر في السلطة العسكرية إنها تأمل لاحقًا بأن تستقر في المملكة المتحدة.

وفاز الشقيقان شيناوترا بكل الانتخابات في تايلاند منذ 2001 لكن النخب التقليدية والعسكرية والقضاة أقالوا كل حكوماتهما بانقلابات، معتبرين أنهما يشكلان تهديدًا للنظام الملكي.