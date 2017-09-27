بابا الفاتيكان يطلق حملة عالمية لتحسين حياة المهاجرين

أطلق البابا فرنسيس حملة عالمية للكنيسة الكاثوليكية بهدف تحسين حياة المهاجرين، في حين حث أحد كبار الكرادلة السياسيين على الحنو على المهاجرين بدلا من تشويه صورتهم.

وأطلق بابا الفاتيكان الحملة أمام عشرات الألوف من الأشخاص في ميدان القديس بطرس خلال عظته الأسبوعية، وحث الكاثوليك في أنحاء العالم على أن يكونوا منفتحين وعادلين ومرحبين بالمهاجرين.

تأتي الحملة التي ستستمر عامين تحت عنوان “شارك بالرحلة”، في وقت تتزايد فيه المشاعر المناهضة للمهاجرين في الولايات المتحدة ودول أوروبية كثيرة، حققت فيها أحزاب اليمين المتطرف المزيد من المكاسب لوقوفها ضد الهجرة.

وتعهد حزب “رابطة الشمال” المناوئ للمهاجرين في إيطاليا، بشن حملة على المهاجرين القادمين من دول العالم الثالث، إذا شارك في السلطة ضمن حكومة ائتلافية بعد انتخابات العام المقبل.

في حين صعد حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناوئ للمهاجرين، إلى المركز الثالث في الانتخابات العامة الألمانية مستغلا ضيق الألمان من دخول أكثر من مليون مهاجر ألمانيا خلال العامين الماضيين.