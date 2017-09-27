مجددًا.. ترامب يهاجم فيسبوك ويتهم وسائل الإعلام التقليدية بنقل”أخبار مزيفة”

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، شركة فيسبوك بوصفها معادية له وشكك في دورها خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة عام 2016، وسط تحقيقات في مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات، واحتمال تواطئها مع مساعدين لترامب.

تأتي انتقادات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي تستعد فيه الشركة العملاقة لتسليم أكثر من ثلاثة آلاف إعلان سياسي إلى محققين بالكونغرس، قالت إن كيانات روسية على الأرجح اشترتها خلال السباق الانتخابي وبعده.

وبدا أن ترامب يركز اليوم على شبكة التواصل الاجتماعي في تصريحاته التي انتقد خلالها أيضًا وسائل الإعلام التقليدية، التي كثيرًا ما يصفها بأنها تنشر “أخبارًا مزيفة”.

وكتب ترامب على تويتر: “كانت فيسبوك دائمًا معادية لترامب والشبكات كانت دومًا معادية لترامب، هل هذا تواطؤ؟”

ووجه ترامب الاتهامات ذاتها لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وقال النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب، وهي من الجهات التي تحقق في دور روسيا، إنه يتوقع تسلم الإعلانات بحلول الأسبوع المقبل وسيتعين إتاحتها للجمهور.

وأضاف شيف لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي.): “حتمًا نحتاج للاطلاع عليها، لإدراك ما انطوت عليه جهود الكرملين في هذا الشأن وكيف سعوا لتعميق هذه الانقسامات، وتأليب الأمريكيين على بعضهم البعض”.

ومضى يقول:” إنه يتعين على الرؤساء التنفيذيين لفيسبوك وتويتر أن يدلوا بشهاداتهم علنًا في القضية.”