تركيا والأردن تعلقان رحلاتها الجوية من وإلى إقليم شمال العراق

أعلنت القنصلية التركية في أربيل، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية باتجاه كردستان، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، وذلك كرد فعل أولي على الإعلان عن نتائج استفتاء الانفصال عن العراق التي كشفت عنها المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.

وأعلنت المفوضية اليوم أن 92% من الأكراد المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ “نعم” للانفصال عن العراق، في حين بلغت نسبة المصوتين بـ “لا” 7.27% من إجمالي 4.5 مليون شخص صوتوا من داخل الإقليم يضاف إليهم من خارج الإقليم والعراق 8 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء.

وقالت القنصلية التركية، في بيان لها، إن “تركيا ستعلق الرحلات إلى مدينتي أربيل والسليمانية في شمال العراق اعتبارًا من الساعة 1500 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة ردًا على استفتاء الأكراد على الانفصال الذي أجري في وقت سابق هذا الأسبوع”.

وذكرت القنصلية أن العمل جارٍ لزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات حتى يوم الجمعة.

من جهتها، أعلنت أيضاً الخطوط الملكية الأردنية أنها قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى إقليم شمال العراق اعتباراً من الجمعة المقبل.

وقالت الشركة إن “قرار تعليق الرحلات الجوية جاء بناءً على التعميم الذي وجهته السلطات العراقية إلى كافة شركات الطيران العاملة إلى إربيل والسليمانية وتضمن الطلب وقف تشغيل جميع الرحلات الجوية إلى هاتين المدينتين بدءًا من التاريخ المذكور وحتى إشعار آخر”.

وأوضح البيان أن “الملكية الأردنية تشغل أسبوعيًا 10 رحلات جوية إلى أربيل و3 رحلات إلى السليمانية، فيما تشغل 15 رحلة إلى بغداد و6 رحلات أسبوعيًا إلى البصرة”.

بدورها، أعلنت شركة “فلاي دبي” للطيران منخفض التكلفة، اليوم الأربعاء، إنها ستعلق بصفة مؤقتة رحلاتها إلى أربيل استجابة لمطلب للحكومة العراقية في أعقاب الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الأكراد في شمال العراق.

وقال متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن الرحلات سيجري تعليقها بدءا من الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء إدارة إقليم شمال العراق بتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها إلى الحكومة المركزية.

وطالبت مؤسسة الطيران المدني العراقية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك عقب رفض إدارة شمالي العراق طلب الحكومة المركزية وعلى خلفية إجراء أربيل استفتاء الانفصال قبل أيام.