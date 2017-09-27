92% من الأكراد صوتوا بـ “نعم” لانفصال كردستان عن العراق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، نجاح عملية التصويت على استقلال الإقليم عن العراق، وأن نسبة التصويت بـ “نعم” للانفصال بلغت 92.7% من إجمالي الأصوات.

وبلغ عدد المصوتين بـ “لا” على الاستفتاء 7.27% من إجمالي 4.5 مليون شخص صوتوا من داخل الإقليم يضاف إليهم من خارج الإقليم والعراق 8 ملايين شخص شاركوا في الاستفتاء.

وبلغت نسبة المصوتين بحسب ما أفادت به المفوضية 72.16% يمثلون 3305925 شخصًا هم عدد المشاركين في الاستفتاء، وبلغت الأصوات البيضاء 9800 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات المبعدة 117 ألف صوت.

وذكرت المفوضية أن عملية الاستفتاء تمت بشكل سليم وناجح دون أية مخالفات أو أمور خارجة عن المألوف.