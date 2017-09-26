إطلاق سراح ثلاثة موقوفين في اعتداء لندن

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة في بريطانيا، الثلاثاء إطلاق سراح ثلاثة أشخاص تم توقيفهم في ويلزعلى صلة بتفجير مترو لندن بدون توجيه أي اتهام لهم، على أن يمثل موقوف رابع في القضية أمام القضاء بعد أسبوعين.

وأطلق سراح الموقوفين وهم شاب عمره 25 عاما أوقف في نيوبورك في 19 أيلول/سبتمبر، وآخر عمره 30 عاما أوقف في المدينة نفسها في اليوم التالي، وثالث عمره 20 عاما أوقف في كارديف عاصمة ويلز.

وتستمر عمليات التفتيش في أحد المنازل في كارديف بحثا عن خيوط على صلة بالاعتداء في محطة بارسونز غرين في غرب لندن في 15 أيلول/سبتمبر الذي أدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح.

وتم الجمعة توجيه تهمة الشروع بالقتل واستخدام متفجرات إلى أحمد حسن الذي يبلغ من العمر 18 عاما.

وبذلك يكون حسن، الذي سيمثل أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن في 13 تشرين الأول/أكتوبر، هو الموقوف الوحيد في الاعتداء.

وكان انفجار قنبلة يدوية الصنع داخل قطار مكتظ في محطة بارسونز غرين في جنوب غرب العاصمة البريطانية خلال ساعة الذروة صباحا أدى الى ذعر بين الركاب الذين أصيب بعضهم جراء تدافع جراء محاولة الهروب من المكان.

ويعد هذا الاعتداء الخامس خلال ستة أشهر في لندن، وبلغت حصيلة الضحايا جراء هذه الاعتداءات المتوالية 35 شخصا.