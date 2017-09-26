رئيس المجلس الأوروبي: مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد غير جاهزة

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن التقدم الذي أحرزته محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يكفي بعد للسماح بانتقال المفاوضات إلى المرحلة التالية لبحث العلاقات المستقبلية بما في ذلك العلاقات التجارية.

وقال توسك، بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه يرحب بالنبرة البنَّاءة الواقعية الجديدة للحكومة. وأضاف أن “ذلك يظهر أن فلسفة الحصول على كل شيء وصلت إلى نهايتها أخيرًا.. أو هذا ما أتمناه على الأقل”.

وتابع: “سنبحث علاقاتنا المستقبلية مع بريطانيا عندما يتحقق ما يُطلق عليه التقدم الكافي، والأطراف تعمل، ونحن نعمل جاهدين على ذلك، ولكن إذا سألتني، سأقول لم يتحقق تقدم كافٍ بعد، لكننا سنعمل على ذلك”.

وترغب بريطانيا بنقل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من مرحلة تسوية التزامات الميزانية مع الاتحاد وقضايا مثل الوضع المستقبلي لمواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، إلى التفاوض على مستقبل العلاقات التجارية.

وكانت ماي، التي أملت بإعطاء دفعة للمفاوضات بكلمة ألقتها في فلورنسا الأسبوع الماضي، أبلغت توسك أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما إنجاح مفاوضات الخروج إذا تمتع الطرفان بروح الابتكار.

وقالت ماي: “إذا تحلينا بالابتكار في سبل معالجة هذه القضايا سيمكننا إيجاد حلول تناسب دول الاتحاد الأوروبي المتبقية وكذلك بريطانيا، مع الحفاظ على التعاون والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي”.