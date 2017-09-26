إيران تعلن أنها ستلاحق مدير تطبيق “تليغرام” دوليًا

أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفري دولت آبادي، الثلاثاء، أن بلاده ستلاحق مدير ومؤسس تطبيق “تليغرام”، بافل دروف، دوليًا.

وقال دولت آبادي في كلمة له خلال اجتماع مع المدعين العامين بشأن دور تكنولوجيا المعلومات في التعجيل بالإجراءات القضائية، إنه “ستتم مقاضاة مدير تطبيق “تليغرام” وقد أحيلت قضيته إلى محكمة طهران للشؤون الدولية”، مضيفًا أن التطبيق يخضع للقوانين الغربية وستتم ملاحقته قضائيًا”.

وكشف دولت آبادي أن “لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام في طهران ضد بافل دروف متعددة من بينها توفير تطبيق “تليغرام” لصالح الخدمات الإعلامية للجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش”، معتبرًا أن “تطبيق “تليغرام” “أصبح أرضًا خصبة لأنشطة الجماعات التي تدعو للعنف والجريمة”.

وأشار المدعي العام في طهران إلى أن “العديد من الجماعات الإيرانية تستخدم التطبيق في ارتكاب الجرائم الجنائية والمواد الإباحية والاتجار بالبشر والمخدرات”.

وكان مؤسس “تليغرام”، بافل دروف، قال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، إنه يعتزم مقاضاة إيران بسبب قيامها بحظر خدمة المكالمة الصوتية التي أضافها التطبيق.

وأضاف دروف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، في معرض رده على أسئلة الإيرانيين المستخدمين لتطبيق “تليغرام”: “لقد قمنا بتنشيط المكالمات لمستخدمينا في إيران، ولكن بدأت السلطات بتصفية وحظر هذه الخدمة عن بعض المشغلين”، مبينًا: “أعتقد أنه يجب أن تتم مقاضاتهم”.

وتقول وزارة الاتصالات الإيرانية إن عدد مستخدمي تطبيق “تليغرام” داخل البلاد وصل إلى 40 مليونًا.

وتراقب طهران نشاط مواطنيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد ظاهرة انتقاد رموز السلطة والنظام، نتيجة لتزايد معدلات البطالة خصوصًا في طبقة الشباب.