بن غفير يحذر من نشوب اضطرابات داخلية في إسرائيل

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع حدوث مواجهات بين الأقلية العربية والأغلبية اليهودية في إسرائيل في إطار تبعات حرب غزة، مضيفًا أنه يكثف توزيع الأسلحة النارية على الإسرائيليين المرخص لهم بحيازتها.

وأضاف بن غفير للصحفيين "وجهت قائد الشرطة للتجهيز لسيناريو عملية "حارس الأسوار2" الذي أظن أنها وشيكة".