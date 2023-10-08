بن غفير يطلق حملة لتسريع تسليح الإسرائيليين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، الأحد، عن حملة لتسريع إجراءات منح رخص حمل السلاح للمواطنين الإسرائيليين، مع منح الأفضلية لعناصر سابقين في قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك عقب المعارك الدائرة جنوب البلاد مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الأمن القومي، في بيان صدر عنها، إن "الوزير إيتامار بن غفير أصدر توجيهات إلى شعبة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق حملة طوارئ من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالتسلح، وستدخل الخطة حيز التنفيذ خلال 24 ساعة".