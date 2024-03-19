3 وزراء إسرائيليين متطرفين يهددون بالاستقالة من حكومة نتنياهو

هدد 3 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة من مناصبهم، جراء خلافات وتصدعات عميقة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تسيير الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

والوزراء هم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، وتهديد الأخير جاء على خلفية مطالبته بنيل عضوية "مجلس الحرب".

وذكرت قناة "TV13" العبرية، الاثنين، أنه "بالتزامن مع توجه الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواصلة مفاوضات صفقة الأسرى، هدد بن غفير وسموتريتش نتنياهو، بأنه لو وافق على إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين ممن تورطوا بقتل إسرائيليين، فإنهما لن يمكثا في حكومته".

وأفادت بأن "تهديدات بن غفير وسموتريتش لنتنياهو وردت خلال اجتماع مغلق، مساء الإثنين، حيث قالا لرئيس الوزراء لو وافقت على إطلاق سراح عشرات المخربين ممن تلطخت أيديهم بالدماء، لن نبقى في هذه الحكومة".

وأشارت القناة إلى أن "المستوى السياسي وأعضاء الفريق المهني الذي يدير المفاوضات، يقبلون الرؤية المطروحة ويوافقون على التفاوض بشأن النقاط الخلافية".

ولفتت إلى أن "معارضة بن غفير وسموتريتش لشرط حماس بشأن أعداد المعتقلين، تعني عدم تمكن نتنياهو من اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على الشرط من عدمه".

ونقلت القناة عن أحد الوزراء الذين شاركوا في آخر اجتماع لمناقشة التفاصيل النهائية قبيل سفر الوفد الإسرائيلي للدوحة، دون كشف هويته، قوله إنه "عدا عن بن غفير وسموتريتش، لم تُسجَّل معارضة للرؤية المطروحة بشأن صفقة الأسرى بالكابينت".