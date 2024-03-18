أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر

مع العلم أن أبرز شخصية في حماس اغتالتها إسرائيل خلال الحرب هي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري الذي قضى في قصف على بيروت مطلع العام الجاري.

ورغم عدم إعلان رسمي من حماس وإسرائيل، إلا أن مؤشرات اغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام مروان عيسى تزداد.

وإن تأكد مقتله في غارة إسرائيلية على منطقة النصيرات وسط قطاع غزة في 11 مارس/آذار الجاري، فإن عيسى يعتبر أهم شخصية في حماس تغتال خلال الحرب.

وعيسى رقمه 3 على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية بعد يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وفيما يلي أبرز القادة السياسيين والعسكريين لحماس الذين قضوا في الحرب:

فائق المبحوح

رئيس عمليات جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، قتل اليوم الإثنين خلال عملية اقتحام لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

والمبحوح الذي يشغل رتبة عميد في وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، لم يرتبط اسمه بأنشطة عسكرية لجناحها المسلح، لكنه كان من أبرز المؤثرين في إدارة الأنشطة المدنية للحركة التي تسيطر على القطاع.

وسبق له أن ترأس خلية إدارة الأزمة في وزارة الداخلية خلال موجة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، عام 2020، قبل أن يصبح مديراً لإدارة العمليات بجهاز الأمن الداخلي التابع للشرطة، وفق ما يظهر في تعريفه على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

مروان عيسى

هو شخصية غامضة جدا نجا من محاولات اغتيال متعددة لكنه أصيب بإعاقات جسدية، وكان يشغل منصب نائب القائد العام لكتائب القسـام وكان من ضمن الأسماء التي خططت لهجوم "طوفان الأقصى".

يحقق الجيش الإسرائيلي في تقارير مقتله في غارة جوية يوم 11 مارس/ آذار الجاري، ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من قبله أو من قبل الحركة باغتياله.