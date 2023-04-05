على وقع الغزو الروسي .. لاتفيا تعيد التجنيد الإلزامي

أقرّ البرلمان اللاتفي الأربعاء إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية للشبّان اعتباراً من العام المقبل لمواجهة الأخطار الأمنية الإقليمية، في وقت تشنّ فيه الجارة الكبرى روسيا منذ عام ونيّف حرباً على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع إينارا مورنييس للنواب قبل التصويت على مشروع قانون إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية إنّ "خدمة العلم هي ردّنا على التهديد الجيوسياسي الجديد".

وأضافت "منذ غزو روسيا الوحشي لأوكرانيا، لا يمكننا أن نؤمّن حماية لاتفيا إلا من خلال حلول دفاعية معقّدة، لا تقوم على أنظمة أسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً جزءاً كبيراً من المجتمع جاهزاً للعمل العسكري".

وألغت لاتفيا الخدمة العسكرية الإلزامية بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في 2004.