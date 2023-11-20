الحكم على 139 مسؤولا كبيرا وناشطا في بنغلادش

حكمت بنغلادش على 139 مسؤولا كبيرا وناشطا في أحزاب المعارضة خلال الساعات الـ48 الماضية، حسبما أعلن مدعون ومحامون، اليوم الإثنين، مع تصاعد حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات.

وممن شملتهم الأحكام العديد من الناشطين من حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الوطني البنغلادشي"، الذين تمت إدانتهم بتهم العنف أثناء التظاهرات وإضرام الحرائق وعرقلة عمل الشرطة، وفرضت عليهم عقوبات تتراوح بين بضعة أشهر و3 سنوات ونصف السنة.

ومن المقرر أن تجري بنغلادش انتخابات عامة في الـ7 من كانون الثاني/يناير المُقبل، وهو اقتراع لوّحت أحزاب المعارضة بمقاطعته في ظل مخاوف من حصول عمليات تزوير.