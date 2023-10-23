13 قتيلا جراء اصطدام قطارين في بنغلادش
ذكرت الشرطة في بنغلادش، أن 13 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام قطارين.
واصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة بايراب على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة داكا.
وقال مسؤول في الشرطة المحلية، يُدعى سراج الإسلام "جرى انتشال 13 جثة حتى الآن ونُقل الكثير من المصابين إلى المستشفى"، مضيفًا أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.
وقال أنور حسين، مشرف شرطة السكك الحديدية في داكا، إن قطار الشحن اصطدم بقطار الركاب من الخلف، مما ألحق أضرارًا بعربتين.