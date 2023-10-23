13 قتيلا جراء اصطدام قطارين في بنغلادش

ذكرت الشرطة في بنغلادش، أن 13 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام قطارين.

واصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة بايراب على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة داكا.