"لوموند": إضراب غير مسبوق للأطباء في إنجلترا

بدأ الأطباء المبتدئون في إنجلترا، على غرار المتدربين في فرنسا، إضرابًا استثنائيًّا لمدة ستة أيام بدءًا من 3 كانون الثاني يناير الجاري، لتكثيف جهودهم من أجل تحسين الرواتب.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن هذا الإضراب المطول يأتي بعد ثلاثة أيام من الإضرابات التي سبقت عيد الميلاد والعديد من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، ما يعكس التوتر المتصاعد الناشئ عن عدم الاتفاق مع الحكومة وسط أزمة ناجمة عن التضخم.

وأوضحت الصحيفة أن حركة الأطباء المبتدئين التي تمثل ما يقرب من 70 ألف فرد، تهدف إلى معالجة النقص المقلق في عدد الأطباء داخل الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

وبحسب الصحيفة، شهدت الأشهر الأخيرة إضرابات تاريخية قام بها مختلف العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الممرضات، ما يمثل تحديًّا كبيرًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأكدت الصحيفة أن الإضراب لمدة ستة أيام يشكل تهديدًا محتملاً للرعاية الصحية في فصل الشتاء.

بدورها، أعربت هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن مخاوفها من "تعطيل جميع الرعاية الروتينية تقريبًا"، مع إعطاء الأولوية لخدمات الطوارئ.

من جانبه، يتوقع ستيفن باويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أن يكون شهر يناير واحدًا من أصعب البدايات بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وحثّ على عدم إهمال الرعاية الضرورية على الرغم من الاضطراب الناجم عن الإضراب.