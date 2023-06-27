تعليق إضراب الممرضين غير المسبوق في بريطانيا

تبدد تهديد تنظيم مزيد من الإضرابات في قطاع التمريض في إنجلترا، الثلاثاء، بعد أن فشل تصويت نظمته النقابة الرئيسية للمهنة في الحصول على أصوات كافية لاستمرار حركة اجتماعية بدأت نهاية عام 2022.

وأعلنت الكلية الملكية للتمريض (RCN) أن 43% فقط من أعضائها، الذين يزيد عددهم على 100 ألف، شاركوا في هذا الاقتراع، أي أقل من الحد القانوني البالغ 50% اللازم للمصادقة على النتيجة.

ومن بين الذين صوتوا 84% منهم قالوا إنهم يؤيدون إضرابات جديدة.

وكانت النقابة أطلقت، في كانون الأول/ديسمبر، تحركا اجتماعيا غير مسبوق منذ إنشائها قبل أكثر من قرن؛ للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم وتحسين شروط العمل.

وصوت أعضاء النقابة على استمرار هذا التحرك بعد أن رفضوا اقتراحا من الحكومة بزيادة رواتبهم بنسبة 5%.

وقالت الأمينة العامة للنقابة بات كولين، الثلاثاء، إن النتيجة ستكون "مخيبة" لكثير من الأعضاء، لكنها أكدت أن "المعركة للحصول على رواتب عادلة وعدد كافٍ من العاملين لم تنتهِ بعد".

بالإضافة إلى الممرضين، نظمت العديد من المهن، مثل عمال السكك الحديد أو طواقم الإسعاف أو موظفي القطاع العام، إضرابات بالأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة للمطالبة بزيادة الأجور، على خلفية التضخم وأزمة غلاء المعيشة.

وأعلن أطباء المستشفيات، الأسبوع الماضي، إضرابا لمدة خمسة أيام، في تموز/يوليو، في أطول إضراب في تاريخ نظام الصحة العامة NHS الذي يواجه ضغوطا بسبب نقص في التمويل لسنوات، ووباء كوفيد-19.