أردوغان: قد أجتمع مع الرئيس السوري "من أجل السلام في المنطقة"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد "في إطار جهود من أجل السلام"، وذلك بعد إجراء أول محادثات بين أنقرة ودمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011.
وأضاف أردوغان خلال كلمة في أنقرة، أن "من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل، بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي".
وتابع الرئيس التركي، أنه "سيتحدث إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، لبحث مسألة ممر للحبوب والأسمدة في البحر الأسود، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".