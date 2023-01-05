أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيًا "جهود السلام" في أوكرانيا

وأضافت في بيان، أن الرئيسين "ناقشا مسائل الطاقة وممر عبور الحبوب في البحر الأسود"، وأن أردوغان أبلغ بوتين "بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإخلاء المنطقة الحدودية السورية من المقاتلين الأكراد"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن، والتي تسيطر على مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن "روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط أن تقبل كييف (الوقائع الجديدة على الأرض)"، عقب العملية العسكرية الروسية.

وخلال المكالمة الهاتفية مع أردوغان، كرر بوتين أن "روسيا منفتحة على الحوار الجاد شرط أن تمتثل السلطات في كييف للمطالب المعروفة والتي تمّ التعبير عنها مرارًا وتأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة على الأرض"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.