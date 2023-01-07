كيفن مكارثي يتقدم في مسعاه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

خطا المرشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خطوة مهمة نحو ضمان فوزه بالمنصب الجمعة بعد شلل استمر ثلاثة أيام، إذ تمكن من إقناع غالبية الجمهوريين في التيار المحافظ الذين يحاولون عرقلة انتخابه والبالغ عددهم 20 نائبا بدعم ترشيحه.

والكابيتول الذي اجتاحه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عامين، تسوده فوضى من نوع آخر وسيسعى إلى الخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء الانقسامات في صفوف الجمهوريين.

وللمرة الأولى، حقق مكارثي الأوفر حظا للفوز بالمنصب خلفا لنانسي بيلوسي، تقدما ملحوظا في ترشّحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.

ولم يتبقّ سوى عدد قليل من النواب الجمهوريين المعارضين لترشح النائب عن كاليفورنيا الذي يأمل في إقناعهم بدعمه بحلول الساعة 22,00 (03,00 ت غ السبت) عندما تُستأنف النقاشات في المجلس.