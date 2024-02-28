الغارديان: السويد تغادر الحياد إلى خط النزاعات

دخلت السويد مرحلة جديدة بإتمام شروط انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وصفها تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية بأنها "وداع طويل للحياد".

وأكد التقرير أن ذلك يعني تغييرًا جذريًّا في الهوية الوطنية للسويد، ودخولها على خط الحروب والنزاعات.

وبحسب التقرير، كانت السويد، منذ عدة أشهر سابقة، تستعد لهذه اللحظة، وتتصرف كأنها عضو كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأشار في هذا السياق إلى أن السويد وقَّعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة يتيح لها الوصول الكامل إلى 17 من قواعدها العسكرية، وبدأت في إجراءات الانضمام إلى حلف الناتو، بل وأعلنت عن خطط لإرسال قوات إلى لاتفيا.

وداخليًّا، استأنفت البلاد الخدمة المدنية الإجبارية، وهو شكل من أشكال الخدمة الوطنية التي تم تفكيكها بعد الحرب الباردة. وسيتم استدعاء نسبة صغيرة من السكان للخدمة العسكرية ضد إرادتهم. كما إن عضوية حلف شمال الأطلسي تتطلب زيادة الإنفاق الدفاعي المحددة بـ 2% من الناتج الإجمالي.