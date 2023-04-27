روسيا تتهم بولندا بالاستيلاء على مبالغ من حسابات سفارتها في وارسو

وقامت بولندا بتجميد الحسابات المصرفية بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 متعللة بأنه يمكن استخدامها "لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

وتابع أدرييف في حديثه للوكالة: "تلقينا إخطاراً من مكتب الادعاء بأن أموالاً من حسابات السفارة والبعثة التجارية ببنك سانتاندر تم نقلها إلى حسابات مكتب المدعي العام".

وأوضح أدرييف أن الحسابات كانت تحتوي على "مبالغ ضخمة" بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي.