ميدفيديف: بولندا ستختفي في حرب روسيا مع الناتو

هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف الجمعة بولندا بأنها ستختفي من الخريطة في حال اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

ولم يتنبأ ميدفيديف في تغريدة على موقع تويتر، بالمنتصر في الحرب بين روسيا وحلف الناتو، لكنه شدد على أنها "إذا بدأت، فستختفي بولندا بالتأكيد من الخريطة".

وقال الرئيس الروسي السابق: "لا أعرف من سيفوز أو يخسر مثل هذه الحرب، ولكن بالنظر إلى دور بولندا كمركز أمامي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، فإن هذا البلد سيختفي بالتأكيد مع رئيس وزرائه المتخلف".